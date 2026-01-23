Andy Diaz “Grazie all’Italia ho una nuova vita e continuo a sognare”

ROMA (ITALPRESS) - "Dell'Italia mi piacciono le persone, sono molto simili caratterialmente ai cubani e quindi mi trovo molto bene. E poi sappiamo tutti che la cosa migliore che c'è è il cibo, soprattutto la carbonara... Cosa migliorerei dell'Italia? Ho tanto di cui ringraziare e niente di cui lamentarmi. Non mi lamento dell'Italia e dei suoi problemi, tutti i Paesi ne hanno. Grazie all'Italia ho una nuova vita e sto continuando a sognare, divertendomi nel fare atletica, la cosa più bella del mondo". Così, in un'intervista all'Italpress, il triplista azzurro Andy Diaz. (ITALPRESS). mc/azn