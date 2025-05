Andreea Mogos trionfa ad Eger nel fioretto femminile, Trigilia sfiora il podio

EGER (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Il sabato della tappa di Coppa del Mondo paralimpica a Eger fa gioire l’Italia con il trionfo di Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria B. La portacolori delle Fiamme Oro ha regalato alla spedizione azzurra la prima affermazione della trasferta in Ungheria, facendo suonare le note dell’Inno di Mameli nell’ultima giornata di gare che ha visto sfiorare il podio Loredana Trigilia tra le fiorettiste A e Andrea Jacquier nella sciabola B.

Per Andreea Mogos è la prima vittoria in Coppa del Mondo dopo il cambio di categoria (le classificazioni di questa stagione hanno decretato il suo passaggio dalla A alla B), un successo che le mancava a livello individuale da poco più di tre anni, quando vinse la tappa di San Paolo 2022.

Ed è anche la seconda medaglia in due giorni per la poliziotta torinese, ieri bronzo nella sciabola e oggi d’oro da fiorettista, nell’arma che le ha regalato – da Rio a Parigi, passando per Tokyo – per ben tre volte consecutive la gioia di conquistare un podio ai Giochi Paralimpici, nelle prove a squadre. Dopo un girone da quattro vittorie in altrettanti incontri, Mogos negli ottavi di finale si è imposta 15-3 sull’ucraina Doloh.

Nei quarti l’atleta delle Fiamme Oro si è imposta sulla cinese Xiao per 15-7. Ancora un’atleta della nazionale asiatica sulla strada dell’azzurra classe ’88 che in semifinale con il punteggio di 15-12 ha battuto Kang raggiungendo la finalissima. Nell’atto conclusivo match senza storia per Andreea Ionela Mogos che, con il risultato di 15-4, ha battuto la giapponese Sakurai conquistando il successo. Si è fermata a un passo dal podio Loredana Trigilia nel fioretto femminile categoria A.

La capitana azzurra è entrata in gara con il 15-10 sull’atleta paralimpica neutrale Klimenkova. Negli ottavi la fiorettista del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ha avuto la meglio sull’atleta di Hong Kong Yu all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14. Loredana Trigilia ha visto la sua corsa fermarsi nei quarti contro la cinese Chen (15-5), assalto che ha decretato l’ottava posizione. Stop nei quarti anche per Andrea Jacquier nella sciabola maschile B. L’azzurro nel primo match di giornata ha superato lo sciabolatore di Hong Kong, Glass per 15-13. Negli ottavi di finale l’atleta delle Fiamme Oro si è imposto sul transalpino Vadon 15-12 entrando così tra i “top 8”. Stop nei quarti per Jacquier, battuto 15-10 dal polacco Pawelko e alla fine 6°. Nella stessa gara 10° Gianmarco Paolucci.

Si chiude così la tre giorni di prove individuali a Eger dove l’Italia della scherma paralimpica guidata dai responsabili d’arma Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada) ha conquistato tre medaglie: l’oro di Andreea Ionela Mogos nel fioretto, che si aggiunge al suo bronzo nella sciabola, e l’argento di Julia Anna Markowska nella spada.

Nonostante alcune assenze importanti, dunque, la delegazione azzurra ha risposto molto bene nell’ultima tappa di Coppa del Mondo prima del Mondiale di settembre in Corea. Per la scherma paralimpica italiana, però, ora l’appuntamento clou è a Siena per i Tricolori in programma dal 23 al 25 maggio, evento che sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su RAI Sport e RAI Play.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).