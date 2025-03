Andrea Roncato “Eleonora Giorgi si è fatta amare da tutti”

ROMA (ITALPRESS) - “Si è fatta amare da tutti. Era molto semplice, allegra e cordiale", questo il ricordo dell'attore Andrea Roncato, presente ai funerali di Eleonora Giorgi. "Mi sarebbe piaciuto che se ne fosse parlato al cinema nel periodo in cui lavorava meno. Ha fatto film memorabili. Forse dovevamo parlarne un po’ di più in passato. Non ci resta di lei la figura che se ne va, ma la figura di lei che sorride”. xl5/abr/gtr/