VENEZIA (ITALPRESS) – La grande musica torna protagonista dell’estate veneziana. Il Maestro Andrea Bocelli farà tappa a Venezia con un concerto straordinario in Piazza San Marco, in programma sabato 27 giugno 2026, nell’ambito del suo tour mondiale organizzato da City Sound & Events.

Il celebre tenore ha scelto uno dei luoghi più iconici e suggestivi al mondo per celebrare un anniversario speciale: i trent’anni di “Romanza”, l’album che ha segnato una svolta nella sua carriera e che detiene ancora oggi il primato di disco di un artista italiano più venduto a livello globale, con oltre 20 milioni di copie vendute nel mondo. Nel cuore della Serenissima, Andrea Bocelli porterà in scena un repertorio che ha fatto la storia della musica, in un appuntamento destinato a restare nella memoria del pubblico. Le note del bel canto risuoneranno in un contesto unico, dove arte, storia e bellezza si fondono creando un’atmosfera senza tempo.

Arte, musica e identità nazionale: a “Che magnifica impresa”, in onda martedì 16 dicembre alle 15.25 su Rai 3, Mario Sechi racconta la storia dell’Opera italiana, un tesoro riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, oltre che un’importante macchina produttiva, riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dall’Unesco nel 2023.

Tutto comincia con la nascita del melodramma nelle corti rinascimentali e nei teatri veneziani, per poi proseguire nei fasti del bel canto del Seicento e Settecento, fino all’esplosione romantica dell’Ottocento, legata ai grandi nomi di Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi e Puccini. Un’avventura che non si ferma alla tradizione, ma si proietta nel futuro, grazie alle reinterpretazioni contemporanee e ai giovani talenti che oggi tengono viva questa straordinaria forma d’arte.

Ad accompagnare Mario Sechi in questo viaggio nell’Opera italiana saranno il giornalista Enrico Stinchelli, il sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina, il soprano Eleonora Buratto in collegamento da Valencia e il Maestro Michele Mariotti dal Teatro dell’Opera di Roma. La puntata offre, inoltre, uno sguardo dietro le quinte alla grande macchina artigianale e artistica della Scala, con gli interventi del Maestro del coro Alberto Malazzi e dei capi reparto Emanuela Finardi e Stefano Togni

-Foto ufficio stampa Comune di Venezia-

(ITALPRESS).