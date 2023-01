Ancora attacchi russi in Ucraina, bombardata Kherson

Non accennano a placarsi gli assalti delle forze armate russe in Ucraina. Dopo i trentacinque morti registrati a Dnipro in seguito a un attacco missilistico, cifra confermata dal governatore regionale, Valentyn Reznichenko, stamane sono state registrate altre 90 esplosioni nell’oblast di Kherson, liberato dagli ucraini in seguito all’occupazione russa lo scorso 11 novembre, dopo 8 mesi di insediamento delle forze armate nemiche. abr/gtr/