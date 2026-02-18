Anci Sicilia, Amenta “Mancano 200 mln da fondo solidarietà, pronti a vie legali”

PALERMO (ITALPRESS) - Abbiamo verificato attraverso la commissione di un lavoro importante sul federalismo fiscale, la famosa legge 42 del 2009 e l'applicazione dell'articolo 118 che impone anche ai comuni siciliani di rivedere l'impostazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi, che c'è un vulnus importante. Dal fondo di solidarietà comunale nel ritornare i fondi ai comuni siciliani mancano circa 200 milioni, emerge da uno studio fatto. Il tema è questo, l'applicazione dei fabbisogni standard, della capacità fiscale dei territori dovrebbero essere gli indicatori che calcolano il trasferimento delle risorse ai comuni siciliani. Tutto questo non è avvenuto dopo otto anni che i comuni siciliani trasferiscono a Roma i questionari per stabilire la capacità fiscale e i fabbisogni standard, continuano a trasferire ai comuni siciliani la somma attraverso il metodo della spesa storica. Abbiamo verificato che mancano 200 milioni, quasi un altro fondo delle autonomie locali". Così Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia, a margine di un incontro presso la sede dell'Associazione dei comuni siciliani, a Palermo. "Adesso abbiamo interessato anche il Presidente della Regione, il governo regionale - aggiunge Amenta -. Spero che siano al nostro fianco anche i deputati e i senatori eletti in Sicilia. Io credo che questa partita la dobbiamo fare. Stiamo provando, se ci riusciamo politicamente bene, altrimenti andremo alle vie legali perché si applichi la Costituzione".