Anche nel 2025 il Ferrara Food Festival si conferma un appuntamento di successo

FERRARA (ITALPRESS) – Si è conclusa con grande successo la quinta edizione di FerraraFoodFestival, tenutasi nel centro storico di Ferrara dal 31 ottobre al 2 novembre 2025. L’evento ha confermato la sua forza attrattiva, proponendosi come punto di riferimento nazionale per l’enogastronomia, la cultura del territorio e il gusto.

“Il Ferrara Food Festival è ormai un appuntamento fisso dell’autunno ferrarese, capace di richiamare cittadini e turisti e di valorizzare al meglio i prodotti e le eccellenze del nostro territorio. – commenta il sindaco di Ferrara Alan Fabbri – Questo weekend di festa ha confermato la forza del turismo gastronomico e culturale, con ottime presenze anche al Palazzo dei Diamanti per la mostra su Chagall e in tutti gli eventi diffusi in città. Un ringraziamento va agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa quinta edizione, che consolida Ferrara come città accogliente e vivace, nel segno della valorizzazione della propria tradizione e della cultura enogastronomica”.

“Devo dire che siamo arrivati alla maturità della manifestazione nel senso più virtuoso del termine, perché dalla intuizione meravigliosa di Stefano Peliciardi abbiamo costruito insieme un volano di nuovo sviluppo territoriale – commenta Massimiliano Urbinati, Presidente della strada dei vini e dei sapori della provincia di Ferrara e dirigente scolastico dell’istituto Vergani Navarra – Si è creata una cooperazione concretamente attiva tra le varie aziende, dalle più piccole alle più grandi. La strada dei vini e dei Sapori diventa pertanto perno per la policy di rilancio del sistema. Ferrara Food Festival ogni anno si conferma un palcoscenico per presentare nuovi prodotti, nuove idee e condivisione e crea un importante indotto agroindustriale. Come sempre grande affluenza di pubblico e interesse che riconferma il successo di questa kermesse”.

“Quest’anno – dichiara Stefano Pelliciardi, titolare di SGP Grandi Eventi – il FerraraFoodFestival si è distinto per la presenza di nomi di grande rilievo, da Davide Oldani a Furio Marino, fino a Sonia Peronaci e Edoardo Raspelli. Ma non solo: la kermesse ha celebrato anche un momento di straordinaria rilevanza culturale, il centenario della nascita di Carlo Rambaldi, uno dei ferraresi più celebri al mondo. La città si è animata con oltre 80 stand espositivi, show-cooking, degustazioni, disfide gastronomiche e installazioni pop spettacolari – dalla “zucca sonora” alla scritta gigante composta da zucche che raffigura il nome di Ferrara. Non è solo una fiera, ma una vera festa di popolo, pensata per celebrare il paniere agro-alimentare ferrarese, tra i più ricchi e rappresentativi dell’eccellenza italiana, un’operazione di rete che ha funzionato molto bene e pone Ferrara come la capitale della Food Valley emiliana”.

– foto ufficio stampa Ferrara Food Festival –

(ITALPRESS).