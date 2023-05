MANCHESTER (ITALPRESS) – “Quest’anno siamo molto vicini a realizzare qualcosa di importante. Siamo molto eccitati e molto motivati. Sappiamo che è molto difficile. Ma le difficoltà ci aiutano a essere migliori”. Carlo Ancelotti parla così alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City. In Inghilterra si parte dall’1-1 dell’andata e il tecnico italiano ha intenzione di onorare la storia del club spagnolo. “La Champions League è speciale per il Real e per la sua storia. Una delle qualità di questo club è saper tenere viva la memoria delle leggende del passato”, ha evidenziato in conferenza stampa. La ricetta di Ancelotti contro il City “è ottenere il meglio dalla squadra individualmente e collettivamente” con la certezza che “si possa fare meglio che all’andata”. Rispetto alla sfida di Madrid, “rivedendo il gioco possiamo migliorare e ci proveremo. Voglio una squadra che sia in grado di leggere bene le situazioni di gioco. Avremo momenti in cui soffriremo ma siamo molto motivati”. Adesso occhi e testa sulla sfida di domani, poi si guarderà avanti. “Questo è il quarto anno in questo club. Mi diverto ogni giorno. La mia eredità è quella di godermi ogni giorno”, ha concluso Ancelotti.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).