PALERMO (ITALPRESS) – “Apprendiamo da un importante quotidiano nazionale che lo stadio Renzo Barbera è preistorico, fatiscente, insicuro, con servizi inadeguati e una sala stampa paragonata ad una sala giochi di Bogotà. E’ una descrizione dolorosa per quanto, ne siamo convinti, fedele alla realtà dei fatti”. Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi che continua: “L’impianto di viale del Fante meriterebbe ben altra gloria, in rispetto alla storia della squadra di casa, in rispetto al nome che porta e in rispetto, soprattutto, a tutti i cittadini che lo frequentano. Per questo – conclude Miconi – chiediamo che si possa almeno considerare di inserirlo tra i progetti del Pnrr per una ristrutturazione ed un adeguamento alle norme di tutti i suoi spazi. Riteniamo, inoltre, che sarebbe importante finalmente, aprire ai privati la possibilità di un project financing su un nuovo stadio, anzichè andare a rattoppare i buchi con questa gestione fallimentare”.

