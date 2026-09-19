Anastasi (Formez) “Basta profezie apocalittiche sull’IA, servono leader, non follower”

ROMA (ITALPRESS) – “Formez ha scelto di affrontare l’Intelligenza artificiale senza timori né entusiasmi acritici, trasformandola in un’opportunità concreta per innovare la Pubblica amministrazione e migliorare i servizi ai cittadini. In questi giorni assistiamo al proliferare di profezie apocalittiche sull’IA e perfino di ipotesi sull’estinzione dell’umanità. Sono narrazioni che alimentano paure e fatalismo: prima di preoccuparci del futuro, dobbiamo iniziare a occuparcene”. E’ quanto afferma il presidente di Formez, Giovanni Anastasi, in un suo intervento pubblicato da Italia Oggi. Per Anastasi, il vero rischio non è la tecnologia in sé, ma un approccio passivo ai cambiamenti in atto: “La sfida non sarà tra uomo e macchina, ma tra chi saprà governare il nuovo e chi lo subirà”. Da qui l’impegno di Formez PA nella formazione di dirigenti e dipendenti pubblici attraverso il percorso che si svilupperà in tre fasi da qui a dicembre “Leader, non follower: le persone al tempo dell’IA”, organizzato in collaborazione con prestigiose istituzioni universitarie.

“L’obiettivo è accompagnare la PA nel governo del cambiamento – conclude il Presidente Formez – diffondendo la cultura del “new normal”, sviluppando spirito critico e capacità decisionale consapevole, affinché l’innovazione rafforzi la democrazia e sia al servizio delle persone”.

– Foto sito web Formez –

(ITALPRESS).