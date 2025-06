Anas, traffico regolare sull’A19 tra Bagheria e Altavilla Milicia

PALERMO (ITALPRESS) - Traffico regolare in questo momento sulla A19 "Palermo-Catania", fra gli svincoli di Bagheria e Altavilla Milicia, in entrambe le direzioni. Fluida anche la circolazione all'interno delle aree di cantiere in prossimità di Bagheria e Casteldaccia. Nella tarda mattinata odierna si è registrata un'intensificazione dei flussi di traffico con code stimabili intorno ai tre chilometri, l'evento si è poi concluso intorno all'ora di pranzo. Tale situazione si è verificata, per lo più, nella zona adiacente al territorio di Casteldaccia e soltanto nella carreggiata in direzione Catania. Nella giornata di domani le criticità maggiori sono attese, in particolare, dalle ore 15:00 fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate. Gli automobilisti sono invitati a valutare con attenzione fasce orarie alternative per il rientro a Palermo, preferibilmente al mattino o in tarda serata. Anas sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti. Si ricorda inoltre che sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla Sala Operativa Anas di Palermo. tvi/mca1 (Fonte video: Anas)