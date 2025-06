Anas, in Veneto avanti i lavori in vista delle Olimpiadi 2026

ROMA (ITALPRESS) - Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma, Anas – Gruppo FS Italiane ha completato lo scavo della nuova galleria sul cantiere per la variante di Valle di Cadore e della galleria della variante di Tai di Cadore, lungo la strada statale 51 “di Alemagna” in provincia di Belluno. Queste due varianti, insieme a quella di San Vito di Cadore, con un investimento complessivo di oltre 250 milioni di euro, sono opere Anas complementari alla viabilità per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. sat/gsl