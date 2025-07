Anas apre al traffico il nuovo collegamento A1 – Tor Vergata

ROMA (ITALPRESS) - Anas ha aperto al traffico il nuovo Collegamento Autostrada A1 – Compendio Tor Vergata a Roma. Un'opera infrastrutturale realizzata grazie a un intervento del valore di 28,4 milioni di euro che riqualifica l'area della Città dello Sport di Tor Vergata e che migliora l'accessibilità a un polo strategico della Capitale. L'opera si inserisce nel contesto dei lavori per il Giubileo 2025 e mira a valorizzare il potenziale di accoglienza di grandi flussi di visitatori in un'area vicina a zone urbanizzate e strategica per eventi di grande portata. mgg/azn