PALERMO (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi, presso la sede dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, un tavolo tecnico promosso dalla Regione Siciliana per analizzare gli incidenti verificatisi lungo la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”. All’incontro, convocato dall’Assessore Alessandro Aricò, hanno partecipato Anas, le Forze dell’Ordine, le Prefetture di Palermo-Trapani-Agrigento. Durante la riunione sono stati esaminati, uno per uno attraverso report dettagliati, tutti i 45 incidenti registrati da gennaio 2025 a novembre. L’analisi tecnica coordinata dalla Regione Siciliana ha evidenziato che l’infrastruttura non presenta criticità: il tracciato è stato oggetto di periodiche e regolari manutenzioni. La causa principale degli incidenti è risultata essere il mancato rispetto del Codice della Strada. Il fattore umano – alta velocità, sorpassi azzardati, distrazione alla guida – rappresenta il motivo scatenante della totalità degli incidenti.

