Anac e Dipartimento Pubblica Sicurezza, accordo per il contrasto dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione

ROMA (ITALPRESS) – Intesa tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per un’azione coordinata nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (PA).

È stato siglato – dal Presidente di Anac, Giuseppe Busia, e dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani – un apposito Protocollo d’intesa con cui vengono definiti obiettivi comuni, ambiti e modalità esecutive della collaborazione interistituzionale tra l’Autorità e il Dipartimento, nelle sue articolazioni interforze e della Polizia di Stato, allo scopo di rafforzare un’azione sinergica contro gli effetti dannosi per il ‘Sistema Paese’ del fenomeno corruttivo e delle infiltrazioni della criminalità nel settore pubblico.

Con l’accordo, formalizzato dal 13 giugno 2025, si prevedono specifiche modalità di scambio, accesso e rielaborazione di informazioni tra le due istituzioni, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze e nei limiti consentiti dall’ordinamento, con particolare riguardo a procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, applicazione della normativa anticorruzione e in materia di trasparenza amministrativa, conferimento di incarichi pubblici, contrasto ai delitti contro la PA e alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Le forme di collaborazione stabilite riguardano anche l’assolvimento delle funzioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in materia di appalti pubblici nell’attività svolta quale stazione appaltante. Si prevedono inoltre iniziative formative congiunte in favore del personale delle due istituzioni, negli ambiti in particolare del rafforzamento della cultura amministrativa e del potenziamento delle capacità specialistiche di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e in materia di appalti pubblici. Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti delle due parti per il riavvio del partenariato, quale strumento che pone in evidenza il rilievo delle sinergie tra Anac e Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ottica dell’affermazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che devono caratterizzare la Pubblica Amministrazione.

