TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – All Nippon Airways, il più grande vettore giapponese, e ITA Airways, la compagnia di bandiera italiana, hanno firmato un accordo di codeshare che collega i loro network.

La nuova partnership commerciale offrirà maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri di entrambe le compagnie, che potranno beneficiare di una maggiore connettività via Roma Fiumicino e Tokyo Haneda, gli hub delle due compagnie aeree.

Grazie a questo accordo, a partire dal 24 gennaio, i viaggiatori di All Nippon Airways e ITA Airways potranno volare verso la destinazione desiderata con un unico biglietto, effettuando il check-in all’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato all’aeroporto di destinazione finale.

Per i biglietti in vendita dal 17 gennaio, All Nippon Airways applicherà il suo codice “NH” sul volo di ITA Airways tra Haneda e Roma e su 5 destinazioni in Italia in collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino (Bologna, Venezia, Torino, Firenze, Napoli), mentre ITA Airways aggiungerà il suo codice “AZ” su 6 destinazioni nazionali giapponesi (Fukuoka, Hiroshima, Itami, Kansai, Okinawa e Sapporo). ANA e ITA stanno valutando di ampliare ulteriormente la loro collaborazione aggiungendo altri codici nel prossimo futuro.

“Questo accordo – si legge in una nota – contribuirà a consolidare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Giappone e offrirà ai turisti italiani la possibilità di scoprire le meraviglie del Giappone e ai cittadini giapponesi l’opportunità di viaggiare facilmente in Italia, garantendo i più alti standard di sicurezza”.

I voli in codeshare saranno disponibili per la vendita attraverso i siti web delle compagnie aeree www.ita-airways.com e https://www.ana.co.jp/en/jp/, i sistemi di prenotazione e le agenzie di viaggio.

– Foto ufficio stampa All Nippon Airways –

(ITALPRESS).