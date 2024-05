LECCE (ITALPRESS) – Secolario Masseria del Viverbene, un gioiello di lusso nel cuore del Salento a pochi passi da Otranto, apre ufficialmente le sue porte il 15 giugno 2024.

Questa struttura, frutto della passione e dell’impegno di due famiglie, unisce le tradizioni dell’azienda agricola e dell’arte della pietra leccese in un’esperienza di ospitalità di lusso senza precedenti.

La famiglia Cazzetta, da sempre nota nell’imprenditoria agricola locale, ha fatto dell’olio extravergine d’oliva l’oro prezioso con cui rappresentare il Salento in tutto il mondo.

La storia della famiglia Marrocco è invece indissolubilmente legata a Pimar, azienda leader nel settore dell’estrazione e della lavorazione della pietra leccese risalente al 1880 e inserita da Unioncamere tra le Imprese storiche d’Italia grazie alla celebrazione del Barocco Leccese.

Due realtà che da generazioni portano avanti valori preziosissimi legati alla natura locale e alla sua valorizzazione e che oggi vogliono condividere con il mondo il loro tesoro culturale: l’autenticità del vivere a contatto con il territorio, trasformando le cose semplici donate dalla terra in dolci piaceri con cui arricchire ogni giorno la propria vita.

Secolario Masseria del Viverbene è molto più di un semplice soggiorno di lusso. E’ un omaggio alle radici e alla storia delle due famiglie fondatrici. Qui, gli ospiti possono immergersi nella cultura salentina, scoprendo le antiche tradizioni agricole e l’arte della pietra leccese tramandate di generazione in generazione.

20 esclusive unità che esprimono un connubio perfetto tra comfort moderno e autenticità. Ogni suite è un rifugio di tranquillità, con dettagli curati e materiali pregiati. Dalla Junior Suite, con i suoi tocchi di eleganza, alla Suite Secolario, con vasca idromassaggio privata e un ampio giardino, dove ogni spazio è pensato per offrire un’esperienza indimenticabile.

Agli amanti delle esperienze autentiche, Masseria Secolario regalerà un’esperienza culinaria indimenticabile al Ristorante “Volivo” con una cucina che celebra la tradizione e piatti che raccontano la nostra idea di ricercatezza nel rispetto delle stagionalità accompagnati da una selezione di vini pregiati dalla nostra cantina; il lounge bar sarà invece il posto perfetto per soddisfare i clienti più esigenti, aperto tutto il giorno con specialità tipiche salentine e l’incantevole piscina esterna, un’oasi di relax immersa nella bellezza della campagna pugliese e di un uliveto secolare.

Masseria Secolario è una struttura dove lusso, design, enogastronomia, arte e cultura si incontrano per celebrare le eccellenze del territorio. All’interno di Secolario è possibile ammirare la splendida opera in pietra leccese realizzata dall’archistar A’lvaro Siza insieme alle installazioni di grandi artisti di fama internazionale come Hidetoshi Nagasawa, Armando Marrocco, Yuval Avital, altri artisti del bacino del Mediterraneo ed in futuro anche Michelangelo Pistoletto. Masseria Secolario vuole essere un presidio di arte e cultura di riferimento nel panorama pugliese.

