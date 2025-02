MILANO (ITALPRESS) – Amplifon si è aggiudicata il Best Performance Award 2025 di SDA Bocconi, la business school dell’Università Bocconi, nella categoria “Best Performer of the Year”.

Il Best Performance Award (BPA), Sustainability for Growth è l’appuntamento annuale di SDA Bocconi School of Management dedicato alle imprese italiane che si distinguono per la crescita e per l’eccellenza nel creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale. Due le aziende con sede a Milano che sono state premiate in questa edizione.

Il premio è stato ritirato dal CEO di Amplifon, Enrico Vita, nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sede di SDA Bocconi.

“Ci fa molto piacere ricevere il Best Performance Award 2025, che rappresenta un premio al percorso di crescita intrapreso dalla nostra azienda in questi anni e, soprattutto, un riconoscimento dell’impegno delle persone di Amplifon a beneficio dei nostri clienti e di tutti gli stakeholder”, ha commentato Vita.

Il Piano di Sostenibilità di Amplifon “Listening Ahead” prevede 20 obiettivi nelle aree Prodotti & Servizi, Persone, Comunità ed Etica. Tra i principali: risparmi per 600 milioni di euro tramite test gratuiti dell’udito entro il 2026, utilizzo del 100% di energia rinnovabile entro il 2030 e supporto alla Fondazione Amplifon.

Il premio è frutto di una valutazione caratterizzata da un’analisi multidimensionale che considera non solo gli indicatori economici e finanziari ma anche l’innovazione tecnologica, la capacità di creare valore interno all’azienda e gli impatti sociali e ambientali.

– Foto ufficio stampa Amplifon –

(ITALPRESS).