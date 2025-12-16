Amplifon, oltre 1.000 fotografie dei dipendenti per raccontare i 75 anni dell’azienda

MILANO (ITALPRESS) – Oltre 1.000 persone di Amplifon, azienda multinazionale italiana leader mondiale nei servizi e soluzioni per l’udito, provenienti da 26 paesi del mondo hanno partecipato all’iniziativa interna “75 Years of Emotions” (75 anni di emozioni) per raccontare l’anniversario della nascita della società, fondata a Milano nel 1950 da Charles Holland.

Attiva per circa tre mesi, l’iniziativa consisteva nella raccolta di fotografie accompagnate da brevi racconti, in inglese o in una lingua locale, offrendo uno sguardo sui valori di Amplifon attraverso le storie delle sue persone.

Le testimonianze più rappresentative sono state raccolte in un e-book che ripercorre i 75 anni di storia di Amplifon attraverso emozioni, volti e racconti condivisi. Un progetto editoriale per dare voce alle persone che ogni giorno contribuiscono a costruire e rafforzare la missione di Amplifon: aiutare le persone a riscoprire tutte le emozioni dei suoni.

