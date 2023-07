MILANO (ITALPRESS) – Nel primo semestre Amlifon ha fatto segnare ricavi consolidati pari a 1.113,8 milioni, in crescita del 9,0% a cambi costanti e del 7,4% a cambi correnti rispetto al primo semestre del 2022. La performance è stata trainata da una crescita organica pari al 7,0%, superiore al mercato, e dalle acquisizioni per il 2,0%, principalmente in Francia, Germania, Cina e Nord America. L’Ebitda su base ricorrente è stato pari a 276 milioni, in crescita del 6,1% rispetto a 260,1 milioni nel primo semestre del 2022. Il margine sui ricavi su base ricorrente è stato pari al 24,8%, in calo di 30 punti base rispetto al primo semestre del 2022 dopo forti investimenti nel business, in funzione di un mix geografico e di business meno favorevole e del costo una tantum relativo al cambio di leadership nell’area Asia-Pacific nel secondo trimestre. L’Ebit si attesta a 147,5 milioni su base ricorrente, in aumento del 3,7% rispetto a 142,2 milioni registrati nel primo semestre del 2022 e l’incidenza sui ricavi è stata pari al 13,2%. Tale progresso è attribuibile al miglioramento del margine operativo lordo nonostante i maggiori ammortamenti relativi all’espansione del network, all’innovazione e all’infrastruttura IT. L’Ebit as reported è stato pari a 136,2 milioni. Il risultato netto su base ricorrente è pari a 89,3 milioni, in linea con gli 89,9 milioni registrati nel primo semestre del 2022, nonostante i maggiori ammortamenti di cui sopra e l’incremento degli oneri relativi alla gestione finanziaria. L’utile netto per azione rettificato (EPS adjusted) si attesta a 48,5 centesimi in aumento dell’1,3% rispetto ai 47,8 centesimi riportati nel primo semestre del 2022.

“Nel primo semestre abbiamo continuato il nostro percorso di forte crescita in modo organico e tramite acquisizioni, nonostante un mercato più debole rispetto alle attese, un periodo di confronto sfidante e un livello di investimenti significativo per supportare l’ulteriore sviluppo futuro della nostra azienda. Stiamo rafforzando la leadership globale di Amplifon, crescendo più del mercato in tutte le principali aree geografiche e accelerando le acquisizioni bolt-on rispetto al 2022, con un esborso di circa 60 milioni e 140 negozi rilevati nel semestre tra Nord America, Europa e Cina. Continuiamo a essere positivi sulle nostre prospettive di crescita per il 2023”, ha commentato Enrico Vita, Ceo di Amplifon.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Amplifon-

