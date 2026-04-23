Amoroso “Corte Costituzionale fedele alla sua missione di custode della democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “La Corte costituzionale nacque a fatica, ma fin dalla sua prima sentenza ha operato con incisività risolvendo subito una questione che riguardava l’ambito della sua giurisdizione con un’affermazione perentoria: il sindacato di legittimità costituzionale non poteva non estendersi anche alla normativa primaria anteriore alla Costituzione; ciò che valeva a fissare immediatamente la missione della Corte come garante del processo di democratizzazione dell’ordinamento”. Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, in occasione della cerimonia, al Quirinale, dei 70 anni di attività della Corte. “Con quella sua prima pronuncia fu dichiarata l’illegittimità costituzionale di una disposizione del testo unico di pubblica sicurezza del 1931, tipica dello stato autoritario del passato”, ha aggiunto Amoroso sottolineando come, in questi anni, abbia sempre lavorato “come custode della legalità costituzionale e non già come revisore delle scelte politiche del legislatore nell’esercizio della rappresentanza popolare, che connota il nostro sistema di democrazia. La Corte è stata fedele alla sua missione di custode della Costituzione, con un ruolo progressivamente di maggiore impatto – ha concluso il presidente della Corte Costituzionale -, rendendosi interprete di radicali cambiamenti nella società e nell’ordinamento giuridico e affinando nel tempo le regole del giudizio costituzionale”.

– foto Quirinale –

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