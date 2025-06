L’amministrazione Trump sanziona un’associazione algerina pro Hamas

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Negli Stati Uniti, l’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha annunciato, in una dichiarazione rilasciata martedì 10 giugno, sanzioni nei confronti di cinque individui e cinque enti di beneficenza con sede all’estero, accusati di aver finanziato l’ala armata di Hamas e le sue attività terroristiche. Secondo quanto riferisce il sito marocchino Yabiladi, tra queste entità c’è una Ong algerina, El Baraka.

“L’organizzazione benefica e umanitaria algerina El Baraka ha dirottato fondi destinati a cause umanitarie per sostenere Hamas. In qualità di presidente di El Baraka, Ahmed Brahimi (Brahimi) ha fatto in modo che i fondi raccolti dall’organizzazione, alcuni dei quali provenienti da donatori inconsapevoli che credevano di aiutare i civili palestinesi, venissero invece dirottati a beneficio di Hamas”, ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro. “D’ora in poi tutti i beni e gli interessi” dell’Associazione El Baraka e del suo presidente “sono congelati e devono essere segnalati all’Ofac”.

L’associazione algerina El Baraka è molto attiva nei campi di Tindouf. Con il pretesto di programmi umanitari per i “rifugiati saharawi”, i rappresentanti della Ong visitano spesso il Fronte Polisario. Le sanzioni contro El Baraka e il suo presidente, imposte dall’amministrazione Trump, coincidono con l’annuncio dell’Unione europea che l’Algeria è stata aggiunta alla lista dei paesi ad alto rischio per il riciclaggio di denaro.

