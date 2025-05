PALERMO (ITALPRESS) – Nell’attesa che lo scrutinio si completi, inizia a delinearsi il quadro tra i nove Comuni siciliani chiamati al voto ieri e oggi. A Solarino, dove ha votato il 67,1% degli aventi diritto, è stato eletto sindaco il deputato regionale del Pd Tiziano Spada, sostenuto da Orizzonte Solarino: Spada ha ottenuto il 52,1% contro il 47,9% dell’uscente Giuseppe Germano, sostenuto da La svolta buona.

A Prizzi Luigi Vallone, sostenuto da Insieme per Prizzi, vince con il 66,5% su Antonina Comparetto, appoggiata da Uniamo Prizzi, che si ferma al 33,5%. A Castiglione di Sicilia il nuovo sindaco è invece Concetto Stagnitti, sostenuto da Identità e futuro: ha ottenuto il 39,9% delle preferenze, contro il 37,1% di Antonino Camarda (Per Castiglione) e il 23% di Salvatore Monforte (Cambiamo per Castiglione).

Iniziato lo spoglio a Palagonia (affluenza 54,5%), unico Comune dell’isola con possibilità di ballottaggio: al momento tuttavia si profila la vittoria al primo turno del civico Salvatore Astuti, sostenuto da tre liste e con oltre il 50% delle preferenze favorevoli con lo scrutinio giunto a un terzo. A Montemaggiore Belsito (affluenza 72,7%), con tre sezioni scrutinate su quattro, si va verso l’elezione del civico Cosimo Gullo (Vivi Montemaggiore); non ancora partito lo spoglio a Realmonte, unico Comune siciliano ancora fermo.

A Favignana, dove l’affluenza è stata del 55,8% e lo scrutinio è quasi completo, è quasi fatta per l’elezione di Giuseppe Pagoto, sostenuto dal Pd e dalla lista Movimento per le Egadi: contro di lui Francesco Sammartano, appoggiato da Egadi meravigliose.

Ancora pochi dati dallo scrutinio a Ramacca (affluenza 54%) e Raddusa (50,1%), con in testa rispettivamente Rosario Gravina (Ramacca rinasce insieme) ed Emilio Cosentino (Noi per Raddusa).

