CAGLIARI (ITALPRESS) – Seggi chiusi nei 98 Comuni della Sardegna chiamati al voto e affluenza che raggiunge il 60,91%. Risultato inferiore al 66,48% delle precedenti amministrative, ma in netto miglioramento rispetto al 45,4% fatto registrare alle 23 di ieri sera. La maggiore affluenza si è avuta nel sassarese con il 65,04%, poi la provincia del Sud Sardegna con il 60,95%, a seguire la provincia di Nuoro con il 59,21%, Cagliari con il 57,14% e Oristano con il 54,76%. Sono invece 33 i sindaci eletti nei 35 Comuni dove è stata presentata una sola lista e che dunque correvano contro il quorum del 40%. Non è stata raggiunta la soglia a Nureci e Orosei. In totale nell’Isola i votanti sono stati 183.343 su 300.987 elettori. Attesa per lo spoglio nei Comuni sopra i 15mila abitanti: Capoterra, Carbonia e Olbia.

(ITALPRESS).