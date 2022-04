ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo scelto Cannito perchè il suo è un buon governo. Barletta ha una storia, una tradizione e una centralità molto importante e ha bisogno non di piantare la bandierina, ma di qualcuno che sia conosciuto, amato dai cittadini e capace nel dare a questa città ciò che merita”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco Mino Cannito a Barletta. E ha aggiunto: “Mino ha ampiamente dimostrato le sue capacità come amministratore e professionista, penso sia la persona giusta. Il fatto che FDI e il centrodestra scelgano di sostenerlo è la dimostrazione del fatto che a noi interessa la persona migliore. Non ci interessa la spartizione cencelliana dei candidati a sindaco perchè poi perdono o se vincono governano male. Ci interessa sostenere chi ha dimostrato la propria qualità”. “Anche in queste elezioni amministrative benchè ci siano delle incomprensioni a livello nazionale, ogni qual volta ci sono delle proposte serie e vincenti del centrodestra noi le sosteniamo. Non siamo disposti a fare il gioco dei veti contrapposti o il gioco della bandierine – continua Meloni – “Non ho cose particolari da dire a Mino Cannito, ha dimostrato di sapere cosa fare, sono contenta che si sia liberato di alcune scorie per meglio governare e sono certa che i cittadini gli confermeranno la loro fiducia per fare ancora meglio nei prossimi 5 anni”.

(ITALPRESS).

