America’s Cup, De Luca “Realizzata con serietà o rischiamo di fallire”

NAPOLI (ITALPRESS) – “L’America’s Cup è un grande evento, una grande occasione che può portare sviluppo e rilancio economico. Mi auguro che sia realizzata con serietà perché quando i grandi eventi vengono affrontati in maniera approssimativa, dilettantesca e raffazzonata, rischiano di fallire. Rinnovo le mie preoccupazioni”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

“Ho visto che il Governo – spiega De Luca – ha concesso la deroga per la Via, la Valutazione di impatto ambientale, per i lavori che riguardano la scogliera è tutto il resto: questa è una cosa grave. Manca ancora un cronoprogramma dei lavori e non si dice dove si intende depositare il materiale di risulta che rimarrà da qualche parte per approfondire le acque del Golfo” polemizza il governatore che contesta anche il criterio di assegnazione dei lavori ed esprime forti perplessità pure sull’accordo Quadro, da lui definito come “un’altra scelta amministrativa del tutto illegittima”.

“Siamo davanti a un evento straordinario – conclude De Luca – che rischia di essere messo in discussione dall’approssimazione amministrativa, da procedure illegittime e da furbate che ci potremmo risparmiare”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).