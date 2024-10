American Corner a Palermo,Markell “Fondazione Falcone miglior partner”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questo per noi è un annuncio davvero importante. Abbiamo cercato a lungo di espanderci con un American Corner nel sud Italia è per noi non c’era un partner migliore della Fondazione Falcone: essere qui al Museo del presente è molto importante, in quanto vogliamo inviare il segnale di quanto sia forte questo legame e basato su diritti umani. Per questo rinnovo il mio ringraziamento a Maria Falcone”. Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell , a margine dell'inaugurazione dell'American Corner Palermo all'interno del 'Museo del presente' a Palazzo Jung. xd8/col3/gsl