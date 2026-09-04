Frecciarossa al fianco di Luna Rossa per l’America’s Cup, siglata partnership

NAPOLI (ITALPRESS) - Un’intesa nel segno del Made in Italy e dell’innovazione in vista di uno degli appuntamenti sportivi internazionali più attesi: Frecciarossa, brand di Trenitalia, è infatti official sponsor di Luna Rossa per la 38esima America’s Cup, in programma per la prima volta in Italia, a Napoli, nel 2027. L'accordo è stato annunciato al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. f08/xb1/fsc/gsl