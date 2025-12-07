Ambrogini d’oro, Sala: “Epoca di disimpegno, serve partecipazione”

MILANO (ITALPRESS) – “Presenziare a questa cerimonia significa confrontarci con le migliori qualità della società milanese”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro al Teatro dal Verme.

“Viviamo un’epoca difficile e pure molto incerta. Viviamo giorni in cui sembra prevalere, a tutti i livelli, un senso di rassegnazione e disimpegno che porta a un vero distacco dalla realtà, dai suoi problemi e dal suo impegno nel cercare di risolverli. In politica, per esempio, un segno evidente di questa crisi è l’astensionismo al voto, una tendenza che appare inarrestabile e che mina nel profondo il significato della rappresentatività degli organi elettivi a qualsiasi livello”, ha aggiunto.

“Non sarò io a negare le responsabilità della politica e dei politici, anzi. Rimane il fatto che una società indebolita dalla mancanza di partecipazione e di assunzione di responsabilità, una società più attenta ai social che alle scelte che la caratterizzano, è una società che non è in grado di esprimere identità compiute, scelte coraggiose, svolte decise”, ha osservato il sindaco.

“Ciò a cui assistiamo è un astensionismo non solo dal voto bensì dalla socialità nel suo complesso, in un mondo nel quale i ruoli si confondono, l’autorità impallidisce, gli stessi genitori a volte non si propongono più come modelli di riferimento per i loro stessi figli”. Cosa fare?, si è interrogato Sala. “Prima di tutto, occorre che ognuno torni ad assumere una precisa consapevolezza del proprio ruolo. Che nessuno si astenga dal fare il proprio dovere. Non servono né il benaltrismo né lo scaricabarile sistematico. Occorre invece il pieno senso del proprio ruolo, a partire dalla politica, a partire da noi politici”.

Inoltre “incontrare la gente, quella vera e capire che le persone hanno ancora fiducia nelle loro istituzioni e soprattutto ricercano ancora persone che sappiano ascoltare, organizzare e risolvere. Ma non basta, non basta essere capaci singolarmente. Oggi premiano persone che non si sono astenute dal fare il loro dovere. Tutti noi – ha concluso Sala – dobbiamo impegnarci, ma abbiamo bisogno di esempi, esempi di uomini e donne che segnino la strada a chi amministra, a noi, alla città”.

