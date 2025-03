Ambiente, Pichetto Fratin “Dobbiamo mettere mano al Codice”

ROMA (ITALPRESS) – Alla terza edizione del “Forum della Intermodalità sostenibile”, in corso a Roma, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato: “Dobbiamo mettere mano al codice dell’Ambiente. Il 1 gennaio 1948 non era una sensibilità quella dell’Ambiente. L’inserimento del tema della sensibilità ambientale nella Costituzione risale al 2022 poi l’accelerazione che abbiamo avuto negli ultimi 4-5 anni ci ha portato a dover intervenire con tutte norme singole. Quello che è fondamentale è mettere ordine.

E ancora: “Tema: data center. Nella struttura della gestione della pubblica amministrazione non c’erano. Noi ci occupavamo come dipartimento energia della produzione man mano adeguando le regole sulla produzione rispetto all’avanzamento delle tecnologie. Vedi settore geotermico ad esempio. Sui data center ad esempio non c’erano regole sui grandi consumatori di energia. Bisogna capire ad esempio come determinare le regole e dall’altra parte capire anche il lato ambientale. Si tratta di una evoluzione quotidiana dovuta ad una velocità del cambiamento senza precedenti che è causato dallo sviluppo della tecnologia e anche da ribaltamento delle regole a livello europeo. Se a livello europeo modificano norme, dobbiamo tenerne conto. Mi son posto in problema: espongo il prodotto e dopo 2-3 mesi cambio oppure aspetto e cerco di introdurre qualcosa che possa durare qualche anno?”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).