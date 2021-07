TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Si è emozionato l’ambasciatore di San Marino in Giappone, Manlio Cadelo, quando oggi ha ricevuto nella sede di Tokyo il segretario generale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Eros Bologna, al quale ha esternato tutta la soddisfazione e l’entusiasmo per la conquista della medaglia di bronzo da parte di Alessandra Perilli nel trap femminile. Dopo le prime parole al telefono al termine della gara con il presidente del Cons, Gian Primo Giardi, l’ambasciatore Cadelo ha voluto inviare un saluto a tutti i sammarinesi: “Sono felice e orgoglioso per la medaglia e saluto Alessandra Perilli al quale dico brava, rivolgendole ogni ringraziamento per questa impresa sportiva. Credo che sia una soddisfazione vissuta e condivisa da tutti i sammarinesi e penso anche che si possa sognare ancora nelle gare da affrontare, dal tiro a volo con la stessa Perilli e Gian Marco Berti alla lotta libera con Myles Nazem Amine Muraloni. San Marino ha ottenuto un risultato storico ed è soltanto l’inizio. Avevo sensazioni positive fin da quando ho incontrato le massime istituzioni e il presidente del Comitato Olimpico. Ora saremo di nuovo protagonisti e chissà che possano arrivare altre soddisfazioni, bisogna sempre crederci”.

