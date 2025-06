Ambasciatore Lucas “Germania e Italia insieme per un’Europa più forte”

ROMA (ITALPRESS) - Italia e Germania condividono non solo relazioni eccellenti ma anche “dei punti di vista identici” in molte aree, cosa che rappresenta “un capitale” da utilizzare per “una missione congiunta, quella di rendere l’Europa più forte”. E’ l’opinione di Hans-Dieter Lucas, ambasciatore di Germania a Roma, intervistato da Italpress. “Siamo una sorta di ‘protagonisti classici’ dell'unità europea. Penso che sia una nostra responsabilità anche in futuro e penso che siamo sulla buona strada”, sottolinea Lucas. lrc/mrv