Ambasciata Usa consegna riconoscimenti militari statunitensi a quattro ufficiali italiani

ROMA (ITALPRESS) – Nel quadro delle consolidate relazioni di cooperazione militare tra Italia e Stati Uniti, l’Ambasciata USA in Italia ha conferito prestigiose onorificenze delle Forze Armate statunitensi a quattro ufficiali italiani, in riconoscimento del contributo fornito allo sviluppo dell’interoperabilità, della cooperazione operativa e del coordinamento strategico bilaterale.

Il Generale di Squadra Aerea Maurizio Cantiello, dell’Aeronautica Militare, e il Generale di Brigata Pietro Carrozza, Arma dei Carabinieri, sono stati insigniti della Legion of Merit, decorazione statunitense assegnata a personale militare di Paesi alleati per servizi di eccezionale rilevanza svolti in posizioni di comando e responsabilità strategica, con impatto diretto sui processi decisionali e sulle capacità operative congiunte.

Parallelamente, il Tenente Colonnello Vigilio Gheser e il Capitano Matteo Vampo, entrambi appartenenti all’Aeronautica Militare, hanno ricevuto la Navy/Marine Corps Achievement Medal, onorificenza destinata a riconoscere prestazioni operative di particolare rilievo e contributi significativi nell’ambito di attività multinazionali, programmi di cooperazione interforze e iniziative di integrazione dottrinale e addestrativa.

Il conferimento delle decorazioni riflette il ruolo dell’Italia quale partner di primo piano degli Stati Uniti nel contesto euro-atlantico, con un impegno costante nelle missioni NATO, nelle operazioni di sicurezza collettiva e nei programmi di capacity building e deterrenza avanzata. La collaborazione bilaterale si articola su più livelli, includendo pianificazione operativa, formazione, scambio informativo e sviluppo di procedure comuni finalizzate a garantire elevati standard di prontezza e interoperabilità.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).