All’Ambasciata d’Italia a Il Cairo in scena “Tutankhamon – The Opera”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Si è svolta presso la Residenza dell’ambasciatore d’Italia a Il Cairo la concert performance di Tutankhamon – The Opera, opera lirica ispirata alla vita e alla leggenda del celebre “faraone bambino”. Firmata dal compositore Lino Zimbone vede i testi del giornalista e scrittore Francesco Santocono e la storyline dell’egittologo di fama internazionale Zahi Hawass, una delle figure più celebri nel mondo dell’archeologia contemporanea. Tutankhamon – The Opera è un progetto unico nel suo genere, un ponte tra epoche e civiltà, tra musica e storia, tra Italia ed Egitto. L’iniziativa richiama idealmente la grande tradizione lirica che ha legato l’Italia all’Egitto sin dall’Ottocento, a partire da Aida di Giuseppe Verdi, rinnovando oggi quel dialogo attraverso un linguaggio musicale contemporaneo. Interpreti il tenore Davide Piaggio e la soprano Chiara Salerno. L’evento, sostenuto da Assisi Strategic Forum e Grande Opera Italia, ha inoltre rappresentato l’occasione per il conferimento al compositore Lino Zimbone di un riconoscimento da parte della Fondazione Assisi Pax, per il suo contributo alla promozione dei principi di pace e prosperità sostenibile.

Il tour mondiale, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, partirà già nel 2026 e porterà Tutankhamon – The Opera nelle principali capitali culturali del mondo. Un ruolo speciale è affidato a Empire Global Group, partner strategico strettamente legato alla visione del maestro Lino Zimbone, che contribuisce a portare l’opera nei contesti più prestigiosi, rafforzandone la dimensione globale. In Italia l’iniziativa sarà sostenuta dall’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree fragili e Isole Minori. Le musiche di Lino Zimbone costruiscono un ponte armonico tra tradizione e modernità, mentre i testi di Francesco Santocono, ispirati al linguaggio della lirica ottocentesca, conferiscono all’opera una forma classica e solenne, rafforzandone l’impatto drammatico.

