ROMA (ITALPRESS) – Presso l’Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma è stata organizzata la proiezione del film su Nikola Tesla, del regista italiano Alessandro Parello, “Nikola Tesla – The Man from the Future”. Si tratta del cortometraggio in lingua inglese con un innovativo sistema multipiattaforme, che narra della vita e della mente visionaria di Nikola Tesla nel momento poco antecedente alla presentazione del motore asincrono a corrente alternata il 16 maggio 1888 a New York.

All’inizio della serata, l’Ambasciatore Mirjana Jeremic ha salutato gli ospiti esprimendo la soddisfazione per la proiezione del film su uno dei massimi scienziati serbi. L’Ambasciatore ha ricordato la proiezione del 2024 del documentario su Tesla di produzione serba e la cooperazione con il Museo di Nikola Tesla di Belgrado, nonché la ratifica dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra la Serbia e l’Italia. Al riguardo, ha rivolto l’appello ai produttori italiani e serbi nonché ai registi a creare dei progetti congiunti ottimizzando ulteriormente una già ottima cooperazione tra la Repubblica di Serbia e la Repubblica Italiana nel campo della cultura.

Dopo la proiezione, ai presenti si sono rivolti il regista e il protagonista del film, Alessandro Parello, il direttore del casting e l’attrice Teresa Rasauti, nonché il produttore serbo che da anni vive e lavora a Roma, Gordana Ristic, i quali hanno informato i presenti circa i numerosi premi vinti ma anche dei futuri progetti nel campo del cinema. All’evento erano presenti anche rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri italiano, del Parlamento italiano, del corpo diplomatico, della cultura, dei media e della comunità serba.

– foto ufficio stampa Ambasciata Serbia a Roma –

(ITALPRESS).