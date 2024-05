Amato “Franco Basaglia è stato un grande innovatore”

PALERMO (ITALPRESS) - "Franco Basaglia è stato un grande innovatore e una persona di grande spessore - sottolinea il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo Toti Amato - Mi ricordo che in quei tempi passava per pazzo, ma non era assolutamente così. La sua norma del 1978 portava un senso di novità: prima i manicomi erano dei veri e propri lager, luoghi di terrore e alienazione, e questo oggi sarebbe improponibile; chi entrava lì dentro sembrava destinato a non uscire più. Sfortunatamente alla legge Basaglia non sono seguiti i decreti attuativi, come succede spesso a livello normativo nel nostro paese: abbiamo bisogno che a partire dalla legge Basaglia e con i giusti correttivi si diano risposte alle persone che stanno poco bene, alle loro famiglie e alla società". Così Toti Amato, presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, ricordando Franco Basaglia a cent'anni dalla nascita, a margine di un convegno che ha visto protagonisti numerosi esperti, a Palazzo dei Normanni, a Palermo.