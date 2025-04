Amadeus torna in prima serata sul Nove, da maggio “Like a Star”

ROMA (ITALPRESS) – Amadeus torna a maggio in prima serata sul Nove con “Like a Star”, l’inedita singing competition (dal format originale Starstruck, prodotto da Banijay Italia), in cui persone comuni ma dotate di un talento eccezionale si trasformano in alcune delle più grandi icone musicali per vincere un premio in denaro, vivendo il sogno di diventare il proprio idolo su uno spettacolare palcoscenico! In studio con Amadeus una giura fissa che ha il compito di scegliere il miglior cantante-performer di ogni puntata e farlo arrivare direttamente alla finalissima: giudici della prima edizione italiana di “Like a Star” sono Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale.

Lo show si sviluppa in 8 puntate, 7 eliminatorie più la finalissima che decreta il vincitore della stagione. In ognuna delle puntate dello show si sfidano alcuni team “tematici” che portano in scena lo stesso artista con l’obiettivo di conquistare i voti della giuria e del pubblico in studio. Solo uno dei 18 concorrenti che si esibiscono in ogni puntata, accederà – tramite diverse manche eliminatorie – direttamente alla finale, in cui avrà` la possibilità` di vincere 50.000 euro.

“Il loro talento non è solo quello di saper cantare – racconta Amadeus – ma quello di interpretare il loro idolo. Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, “come una stella”. Non sono imitatori, la loro immagine, senza maschere, omaggerà il loro idolo. I sei team, composti da tre persone, si sfideranno ed esibiranno davanti al pubblico e davanti ai nostri giudici. L’esperienza, l’ironia e la genialità di Elio, la voce, l’energia e l’esplosività di Serena Brancale e la simpatia, freschezza e l’irriverenza di Rosa Chemical”.

I concorrenti che partecipano portano sul palco un artista specifico che amano da sempre, omaggiandolo non solo cantando un suo brano di successo ma anche attraverso la voce, il look e le movenze e per questo hanno a disposizione un team di esperti che cura la loro straordinaria trasformazione, per un’esibizione che lascerà tutti a bocca aperta! Non solo un talent show, ma un viaggio appassionante nelle storie dei concorrenti a cui viene data la possibilità di vivere l’emozione di sentirsi “like a star”, davanti ad un vero pubblico in uno spettacolare show pieno di momenti di pura magia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).