Amadeus conduce la terza edizione dei Siae Music Awards “Celebriamo la musica”

ROMA (ITALPRESS) - Il 22 novembre al Superstudio Più di Milano tornano, per la loro terza edizione, i Siae Music Awards, i premi che celebrano gli autori e gli editori italiani di maggior successo in Italia e all'estero. La serata-evento, voluta e organizzata da SIAE e prodotta da Friends & Partners, ha un conduttore d'eccezione, Amadeus. "Non è solo un premio o uno spettacolo, è qualcosa di più. È celebrare la musica e tutti coloro che rendono la musica così bella e importante, quindi autori, compositori, artisti, editori", commenta Amadeus in un videomessaggio. mgg/gsl (Fonte video: ufficio stampa Siae)