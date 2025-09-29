Alvaro Soler presenta il nuovo singolo Apágame

MILANO (ITALPRESS) – È disponibile in digitale “Apágame”, il nuovo singolo di Alvaro Soler che anticipa l’album “El Camino”, in uscita il 10 ottobre (pre-order), e che affronta un tema di grande attualità: il nostro rapporto con il mondo digitale. Apágame invita non solo a mettere giù ogni tanto il telefono, ma anche a riscoprire la bellezza del silenzio, della natura e persino della noia. In un’epoca in cui i social media spesso creano pressione e confronto, Alvaro Soler fa una dichiarazione a favore della consapevolezza e della cura di sé, racchiusa in una canzone ballabile, emozionante e profondamente contemporanea.

“Ho scritto Apágame perché continuo a notare come gli schermi e gli algoritmi ci affascinano – racconta Alvaro – A volte non si sa più nemmeno se si tratta del mondo reale o di quello digitale. Mi ritrovo spesso in questa situazione e ho creato dei modi per stare a casa senza telefono, ed è una sensazione incredibilmente piacevole”. Dal punto di vista musicale, Apágame inizia con un sound moderno e pop. Ma verso la fine si distacca volutamente: la produzione diventa una semplice registrazione vocale, con chitarra grezza e voce non filtrata. “È pensato come un paragone – spiega Alvaro – All’inizio c’è questo mondo perfetto di Instagram, e alla fine si percepisce il mondo reale, autentico, fatto di incontri faccia a faccia”.

– foto uff stampa On Out Now –

(ITALPRESS).