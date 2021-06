Alù: “Ford nel 2030 produrrà solo vetture elettriche”

Una ripartenza post Covid in grande stile, all'insegna dell'ottimismo, per Ford che è presente al Milano Monza Open Air Motor Show 2021 con un hub in piazza Duomo e una grande novità per il settore dell'elettrico, il nuovo Mustang Mach E, il primo SUV elettrico dell’Ovale Blu. ban/tvi/gtr