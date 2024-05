VENEZIA (ITALPRESS) – Restauri in tempi record, riatti immediati e uno snellimento delle procedure per avviare cantieri e interventi edilizi hanno permesso all’Amministrazione comunale di mettere a disposizione delle famiglie del territorio ulteriori 32 alloggi, tra centro storico e Giudecca, che saranno assegnati nei prossimi giorni ai partecipanti al bando di Social housing. Così, oltre alle 48 famiglie di Venezia e della Giudecca e alle 25 della terraferma già assegnatarie degli appartamenti, altri cittadini otterranno la propria abitazione in tempi celeri.

“In questi mesi siamo stati attenti a ogni dettaglio per ottimizzare procedure e passaggi burocratici – ha commentato l’assessore alle Politiche della residenza – Riusciamo così, grazie all’impegno congiunto di Insula spa e di tutta la macchina di Ca’ Farsetti, a rispondere alla domanda di alloggio di altri cittadini che potranno così costruire il proprio futuro in centro storico e nelle isole”.

In poco più di un mese sono stati assegnati pressoché tutti gli appartamenti messi a disposizione nei bandi, puntando anche su procedure telematiche: “Siamo riusciti ad ampliare l’offerta abitativa e lo faremo sempre di più dato che il Piano casa triennale ci permetterà di ristrutturare tutti gli oltre cinquecento alloggi comunali ancora chiusi mettendoli a disposizione della cittadinanza. Nei prossimi giorni si concluderanno gli interventi da parte di Insula, dopodiché procederemo con lo scorrimento della graduatoria rispondendo così alla domanda abitativa di ulteriori 32 beneficiari”.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).