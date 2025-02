ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’Italia cala un altro poker di medaglie agli Europei Cadetti e Giovani “Antalya 2025”, anche nella seconda giornata che ha chiuso la serie delle tre gare individuali riservate agli Under 17. Due argenti e due bronzi per gli azzurrini oggi in Turchia: si è fermato a una sola stoccata dal titolo continentale Marco Panazzolo nel fioretto maschile, salendo sul secondo gradino di un podio conquistato anche da Nicolò Collini, terzo classificato, l’altro argento è griffato dalla spadista Ludovica Costantini mentre il secondo bronzo porta la firma dello sciabolatore Andrea Tribuno. Ma non solo: con altri due azzurrini, il fiorettista Emanuele Iaquinta e Leonardo Reale nella sciabola, ai piedi del podio ed entrambi al quinto posto, ecco prendere forma nella sua completezza la prova di forza che l’Italia dei Cadetti ha offerto pure oggi sulle pedane dell’Antalya Spor Salonu.

Doppia medaglia veneta nel fioretto maschile. Entrambi i fiorettisti portacolori della Comini Padova avevano iniziato la loro cavalcata con una fase a gironi da en-plein di vittorie. A seguire, nel turno dei 64 Panazzolo aveva battuto lo slovacco Trestyanszky (15-6) e Collini si era imposto sullo svedese Ahrling (15-10). Nei 32 Marco ha dominato l’olandese Medvedev (15-8) mentre Nicolò ha saputo soffrire e superare l’ungherese Bodor (15-13). Ottavi di finale in controllo per entrambi: 15-10 di Panazzolo al francese Boumaza e 15-6 per Collini sul turco Cazzani. Si è arrivati così agli assalti da medaglia: la “beffa” del tabellone ha riservato a Marco Panazzolo il derby italiano contro Emanuele Iaquinta, che ha visto il padovano spuntarla per 15-5; Nicolò Collini invece ha vinto con il risultato 15-10 il suo quarto di finale contro il cipriota Kiayis. Due medaglie certe e un altro derby in semifinale. La sfida tutta azzurrina è stata vinta da Panazzolo per 15-10 che ha decretato lo splendido bronzo di Collini mentre Marco è andato a giocarsi la finale contro l’ungherese Kosztolanyi. Nell’ultimo atto Panazzolo ha visto sfumare l’oro solo all’ultima stoccata, battuto per 15-14 ma con un argento al collo che luccica. Nella gara dei fiorettisti è arrivato a un passo dalla medaglia Emanuele Iaquinta che, dopo una prova di qualità e personalità, ha chiuso al 5° posto, fermato solo dal derby con Panazzolo. Per Mattia Gianese, invece, 14^ posizione, anche qui per il rimpianto di un ottavo di finale sfuggito all’ultimo respiro proprio contro l’ungherese Kosztolanyi (15-14), poi laureatosi campione d’Europa. Argento splendente anche per Ludovica Costantini. Il suo percorso netto fino alla “zona medaglie” è iniziato con sei vittorie in altrettanti assalti nella fase a gironi, ed è proseguito superando una dopo l’altra, d’autorità e con grandissima grinta, la portoghese Barao (15-8), la svedese Andersson (15-13) e la svizzera Rezzonico (15-10). La spadista del Club Scherma Foligno ha messo in ghiaccio la certezza del podio con un altro assalto sontuoso, nei quarti di finale, battendo l’ucraina Bilous Gridzhak per 15-13 e approdando così in semifinale. Lì, contro la francese Rembi, l’azzurrina ha tirato fuori un’altra prestazione da applausi rimontando tre stoccate di svantaggio e piazzando al minuto supplementare l’attacco del 15-14, che le è valso il biglietto per la finalissima. Solo la sfida per l’oro, con l’ucraina Dmytruk, ha visto Ludovica Costantini cedere, con il risultato di 15-10, ma il suo argento è meritatissimo premio a una gara-super. Sempre nella spada femminile hanno chiuso 39^ Maria Roberta Casale, 54^ Carola Calogiuri e 76^ Margherita Raiteri. Emozioni e bronzo nella sciabola maschile Andrea Tribuno che ha debuttato con cinque vittorie e una sconfitta ai gironi, poi ha eliminato l’ucraino Zahrebelnyi (15-13) e negli ottavi ha dominato sull’azero Huseynov (15-4), arrivando a giocarsi una medaglia nel derby italiano con Leonardo Reale. Lo sciabolatore della Società del Giardino Milano ha fatto suo con il punteggio 15-11 il quarto di finale tutto azzurrino, chiuso dall’abbraccio tra compagni di squadra, ottenendo così la certezza del podio. In semifinale, opposto al bulgaro Georgiev, Andrea ha lottato fino all’ultima stoccata, cedendo per 15-14. Un bronzo che luccica, per Tribuna, la sua medaglia più pesante conquistata fin qui.

E’ finita invece ai piedi del podio, con il rimpianto della sfida in “casa Italia” persa con Tribuno, la gara di Leonardo Reale, 5° classificato. Stop agli ottavi per Davide Vivaldi che si è classificato 11° mentre si era fermato nel turno precedente Christian Avaltroni, 26°.

Domani la terza giornata degli Europei giovanili di Antalya segnerà l’inizio delle gare a squadre per la categoria Cadetti: saranno in pedana spadisti, fiorettiste e sciabolatrici. Nella spada maschile l’Italia schiererà l’argento e il bronzo individuali, Niccolò Sonnessa e Francesco Delfino, Davide Del Prete e Riccardo Magni. Debutto negli ottavi di finale (ore 10.20 locali) contro la vincente di Spagna-Svezia. Nel fioretto femminile il quartetto azzurrino sarà composto dal bronzo di ieri Giorgia Ruta, Maria Elisa Fattori, Sofia Mancini e Alessandra Tavola. Primo assalto nel tabellone da 16 contro la Croazia (ore 9 locali).

Infine, nella sciabola femminile il team italiano sarà formato dalla campionessa europea individuale Francesca Romana Lentini, Vittoria Fusetti, Vittoria Mocci e Anna Torre. Le sciabolatrici italiane esordiranno nei quarti di finale contro la vincente di Polonia-Grecia (ore 10.10 locali).

