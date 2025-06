L’alta velocità europea al centro dell’incontro tra la Commissione Ue, il Mit e il Gruppo Fs

ROMA (ITALPRESS) – Un piano di lungo termine per sviluppare una rete ferroviaria AV che punti a collegare le più importanti città d’Europa con treni veloci e sostenibili. Questo il tema al centro dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio tra il Commissario europeo per i trasporti sostenibili e il turismo, Apostolos Tzitzikostas, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini e l’Amministratore delegato e Direttore generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma.

“La visita si inquadra nell’ambito della due giorni di incontri istituzionali del rappresentante Ue a Roma. L’occasione è stata anche quella di discutere del Masterplan sull’Alta Velocità europea e di investimenti infrastrutturali che aprano anche a modelli alternativi di finanziamento, in particolare il modello RAB – spiega il Gruppo Fs in una nota -. Lo sviluppo delle infrastrutture è infatti un obiettivo cruciale del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS che garantisce investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni, di cui solo il 13% finanziati con fondi PNRR. Di questi 100 miliardi, 62 saranno destinati alle infrastrutture nazionali”.

Al termine dell’incontro nella sede del Gruppo FS, il commissario Tzitzikostas ha avuto modo di visitare la sala operativa centrale di RFI, che monitora 24 ore su 24 la circolazione di circa 9 mila treni al giorno su oltre 16.700 chilometri di rete.

