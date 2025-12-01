Alpitour contro la violenza sulle donne, panchine rosse nelle sedi

MILANO (ITALPRESS) - Alpitour S.p.A. conferma il proprio percorso in ambito "Diversità e Inclusione", ottenendo il rinnovo della certificazione per la parità di genere: in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’azienda ha rilanciato l'impegno per continuare a guidare la promozione di una cultura aziendale aperta, responsabile e inclusiva. Particolare rilievo nell'ultimo anno è stato dato alla promozione di attività nelle aree della genitorialità e della cura. Inoltre, il 25 novembre le oltre 5.000 Agenzie di Viaggio partner hanno ricevuto una locandina dedicata, da esporre come segno concreto di adesione e consapevolezza. Per ogni viaggio prenotato in questa giornata, inoltre, Alpitour S.p.A. ha effettuato una donazione di dieci euro alla Fondazione Una Nessuna Centomila, con cui già collabora a sostegno dei centri antiviolenza. xs1/f48/fsc/gsl