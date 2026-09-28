ROMA (ITALPRESS) – Per la terza volta in 71 anni di storia di Alpine, l’icona del brand sta per essere rinnovata. Come per ogni sua generazione, la futura A110 dovrà essere un’espressione del suo tempo. Sarà costruita sulla base della nuovissima piattaforma APP (Alpine Performance Platform), svelata questa primavera in occasione della presentazione del piano FutuREady del Gruppo Renault. A luglio, un prototipo di sviluppo denominato Alpine A110 FUTURE ha sfilato davanti al pubblico del prestigioso Goodwood Festival of Speed con una carrozzeria basata sul modello attuale, semplicemente allungata per adattarsi alle nuove dimensioni della piattaforma APP. Il design della futura Alpine A110, terza della serie, viene ora anticipato attraverso una scultura, vera e propria visione artistica dell’interpretazione dei designer di Alpine per l’A110 di domani. E’ dalla visione di un volume nascosto, coperto da un velo, che si intuisce l’essenza dello stile della futura Alpine A110. Una scultura che lievita, oltre a rappresentare un approccio artistico, è uno strumento che i designer utilizzano abitualmente nei loro esercizi di ricerca formale. Coprire la carrozzeria con un velo – anzichè nasconderla – permette di coglierne le proporzioni e le intenzioni. E’ uno strumento per esplorare temi e proporzioni: l’auto rivela così l’essenza del proprio stile. E’ proprio da questo incontro tra arte e tecnica che, sotto un velo discreto, si possono intuire gli elementi che comporranno l’aspetto esteriore della terza generazione dell’icona del brand.

Il velo blu utilizzato in questa scultura, simile a un punto di tensione nel momento in cui viene trascinato dal vento, suggerisce anche la leggerezza e l’aerodinamicità, elementi chiave di un’auto sportiva in cui la forma segue la funzione. Una delle principali fonti di ispirazione proviene dall’epopea del Concorde, simbolo dell’eccellenza tecnologica francese, con uno stile unico forgiato dalle eccezionali prestazioni di questo velivolo civile in grado di superare il muro del suono. E’ proprio quel momento preciso, caratterizzato da una potente risonanza sonora, a costituire una delle principali fonti di ispirazione per questa scultura. Un istante sospeso, carico di un’alta concentrazione di energia. Elementi che devono essere associati al DNA che caratterizza Alpine A110, con proporzioni e un stile in linea con la Berlinette e l’attuale A110. La terza generazione sarà inevitabilmente una Alpine A110 con la caratteristica parte anteriore a V, la doppia firma luminosa qui suggerita, la tipica modellatura laterale ispirata al movimento, modernizzata e più scultorea, nonchè il contrasto tra tensione e volumi sensuali, vettori di emozioni e simboli della maestria tecnica di Alpine.

La silhouette raffinata della futura Alpine A110 è definita dalla linea di carrozzeria che si estende dal muso a forma di squalo fino alla parte posteriore ribassata, creando così una presenza e un’eleganza incomparabili. La capsula dell’abitacolo, a forma di goccia d’acqua liscia, si integra perfettamente tra i quattro passaruota particolarmente muscolosi e sporgenti, valorizzati dalla linea sottile che si intravede. Il risultato permette, attraverso un drappeggio sofisticato, di trasmettere uno stile al tempo stesso molto dinamico, sensuale e pulito. Un’espressione scultorea dell’arte in movimento, di un’energia catturata in un istante, pensata per suscitare, con un semplice sguardo, le stesse emozioni che hanno guidato i designer di Alpine nella sua creazione.

– Foto ufficio stampa Alpine –

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