Alpine A290 elettrizza il red carpet all’anteprima del film Running Man

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Per la sua prima apparizione a Hollywood, Alpine A290 interpreta un ruolo da protagonista in Running Man, il film prodotto dalla Paramount Pictures, proiettato in anteprima al cinema Odeon Luxe di Leicester Square, a Londra, prima dell’uscita ufficiale nelle sale. Il film sarà proiettato in Italia a partire dal 13 novembre. Alpine A290 è sotto i riflettori in questo thriller, tratto dal romanzo di Stephen King pubblicato nel 1982. E’ l’auto preferita di Amelia Williams, interpretata da Emilia Jones. Inizialmente spensierata e inconsapevole dei propri privilegi, Amelia cambia atteggiamento dopo aver incontrato Ben Richards, il protagonista del film interpretato da Glen Powell, al volante della sua A290.

Tre Alpine A290 sono state utilizzate dalla Paramount durante le riprese in Romania e nel Regno Unito. Diciassette elementi aggiuntivi della carrozzeria accompagnavano le auto, tra cui finestrini, porte, parafanghi anteriori e gruppi ottici di ricambio. Considerato il ritmo frenetico delle scene d’azione, tutti questi elementi sono stati utilizzati durante le riprese, per catturare le sequenze più belle con A290.

Con la sua tonalità Grigio Tornado e i dettagli futuristici (colori, finiture e miglioramenti tecnici) che accentuano l’estetica avvenieristica del film, Alpine A290 appare sullo schermo quando Ben Richards e Amelia Williams uniscono le forze nel tentativo di sfuggire ai loro inseguitori. Sono state necessarie diverse auto per consentire al regista Edgar Wright e alla sua troupe di filmare le scene da una varietà di angolazioni più ampia possibile e per garantire la continuità delle riprese durante i tre mesi di lavoro.

E’ al volante di Alpine A290 che Amelia Williams incrocia Ben Richards, un partecipante a “The Running Man”, il reality show più popolare e letale del momento. Soprannominati “Runners”, i concorrenti devono sopravvivere per trenta giorni mentre sono braccati da sicari pronti ad uccidere. Ogni loro mossa è trasmessa in diretta ad un pubblico inizialmente avido di spettacolo, che poi si schiera dalla parte degli eroi. La posta in gioco? Un miliardo di dollari. Ma nessuno è mai sopravvissuto al gioco. Ben Richards ci riuscirà?

“Fin dal lancio, Alpine A290 ha avuto tutte le caratteristiche di una star, e il fatto che Hollywood lo riconosca, affidandogli un ruolo chiave in questo incredibile film che è Running Man, è un immenso onore”, ha dichiarato Nicola Burnside, direttrice del Brand Alpine nel Regno Unito. “E’ stato un piacere poterli aiutare e fornire loro le auto per queste riprese eccezionali. E’ stato ancora più speciale esporre A290 affinchè gli attori, la troupe e gli ospiti potessero vedere da vicino la nostra pluripremiata city car elettrica, prima della proiezione del film nella prestigiosa cornice di Leicester Square”.

– foto: ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS).