Alongi “Educare al riciclo carta vincente per migliorare Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “La carta vincente per cambiare questa città è riciclare, educare al riciclo. Quando ci giriamo attorno, credo che il lavoro che sta facendo RAP di sensibilizzare attraverso le scuole, attraverso una formazione di educazione all'ambiente, credo che sia la carta vincente. Ci stiamo impegnando per coprire quasi al 90% la città. E' chiaro che questo è soltanto una parte del nostro lavoro, a questo bisogna aggiungere anche una collaborazione fondamentale dei cittadini. Da soli non andiamo da nessuna parte. Se i cittadini ci daranno una mano, sicuramente potremo arrivare ad obiettivi veramente significativi”. Così l’assessore comunale all’Ambiente, Pietro Alongi, a margine della cerimonia conclusiva del progetto "Il Riciclo...la carta vincente!", promosso da Rap e condiviso con l'Amministrazione Comunale di Palermo. xd6/vbo/gtr