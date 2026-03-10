Almeno 20 punti in 126 gare Nba di fila, Gilgeous-Alexander come Chamberlain

ROMA (ITALPRESS) – L’appuntamento con la storia ha preso forma con una tripla segnata nel finale del terzo quarto. Shai Gilgeous-Alexander ha realizzato 35 punti nella vittoria degli Oklahoma City Thunder contro i Denver Nuggets e ha così allungato a 126 la striscia di partite con almeno 20 punti a referto, eguagliando lo storico record che Wilt Chamberlain stabilì dal 1961 al 1963. L’Mvp 2025 – che ha sfiorato la tripla doppia con 9 rimbalzi e 15 assist, realizzando anche il tiro da tre della vittoria a 2.7 secondi dalla fine – non scende sotto i 20 punti dal 30 ottobre 2024, quando ne realizzò 18 contro San Antonio, e ha ora l’occasione di allungare la striscia record nella notte tra giovedì e venerdì contro i Boston Celtics. Prima però c’è tempo per godersi una serata che finisce dritta nell’album dei ricordi: “Ho sfidato degli avversari davvero forti, giocare contro di loro tira fuori il meglio di te”, ha detto Gilgeous-Alexander a proposito dei Nuggets ai quali non è bastata la tripla doppia di Nikola Jokic, autore di 32 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. È la seconda sconfitta consecutiva per Denver dopo quella con i New York Knicks che a loro volta sono usciti battuti a Los Angeles contro i Clippers per 126-118.

Decisivi Kawhi Leonard (29 punti, 7 rimbalzi e 8 assist) e Bennedict Mathurin (28 punti), mentre agli ospiti non sono bastati né Karl-Anthony Towns (35 e 12 rimbalzi), né i 28 punti e 8 assist di Jalen Brunson. C’è invece la firma di Kyle Filipowski (19 punti, 15 rimbalzi, 5 assist, 2 palle rubate, 1 stoppata) sulla vittoria degli Utah Jazz per 119-116 contro i Golden State Warriors orfani di Steph Curry. Fanno festa anche i Brooklyn Nets che hanno superato per 126-115 i Memphis Grizzlies, mentre i Cleveland Cavaliers si sono imposti sui Philadelphia 76ers col punteggio di 115-101. James Harden ha segnato 21 punti ed è diventato il nono giocatore nella storia della Nba con più di 29.000 punti in carriera (all’ottavo posto c’è proprio Wilt Chamberlain con 31.419). Per i Sixers – costretti a fare a meno anche di Joel Embiid, Paul George (squalificato) e VJ Edgecombe – la notizia positiva di giornata arriva dall’infermeria: Tyrese Maxey si è sottoposto ad esami che hanno escluso la frattura al mignolo del piede destro.

– foto IPA Agency –

