FIRENZE (ITALPRESS) – “Adesso possiamo dirlo: la fase acuta dell’emergenza è definitivamente alle nostre spalle, non solo per quanto riguarda le famiglie, ma anche per il mondo delle imprese. Anche le poche situazioni critiche che restano da risolvere, penso ad alcune aree di Montale e Campi Bisenzio, troveranno soluzione entro la fine del mese di gennaio”. Lo dice Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility, nel tracciare un bilancio – a questo punto quasi definitivo – dell’impegno con cui l’azienda ha fronteggiato l’emergenza alluvione che all’inizio di novembre ha messo in ginocchio numerosi territori della Toscana centrale. Un impegno che si è concretizzato sotto il coordinamento dell’Ufficio del commissario delegato per l’emergenza, di cui, oltre ad Alia, fanno parte le direzioni regionali e l’agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, i rappresentanti di Arpat, dei Carabinieri Forestali, di Cispel Toscana e di Anbi, in rappresentanza dei Consorzi di bonifica.

Il sistema della Regione Toscana è stato fin da subito in prima linea nei soccorsi, nell’assistenza alla popolazione e nel ripristino delle situazioni emergenziali. Il 3 novembre è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e il presidente della Regione, Eugenio Giani, è stato nominato Commissario per l’emergenza. “In tutte queste settimane – spiega Perra – Alia ha saputo dimostrare un forte senso di responsabilità e un impegno senza precedenti nel supporto alle comunità locali. L’alluvione ha causato danni significativi alle abitazioni e alle attività commerciali e artigianali della regione. In risposta a questo dramma, Alia ha mobilitato tutte le proprie risorse e competenze per garantire, con uno sforzo eccezionale, il ripristino dei servizi essenziali e il sostegno alla popolazione colpita”.

Aggiunge Monia Monni, assessora alla Protezione civile e alla Difesa del suolo e subcommissaria all’emergenza: ‘La gestione dei rifiuti alluvionali ha rappresentato uno dei nodi maggiormente complessi da risolvere nel post-alluvione e il lavoro messo in campo in queste settimane ha consentito un progressivo, ma deciso ritorno alla normalità”.

“La Toscana, in linea con le disposizioni del Capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, ha scelto di farsi carico di questi rifiuti attraverso il lavoro instancabile del gestore del servizio. Desidero per questo rivolgere il mio sentito ringraziamento a tutta Alia, dal presidente Lorenzo Perra, all’ad Alberto Irace, alla direzione tecnica a partire dall’ingegner Alessandro Canovai e a tutti gli operatori che hanno lavorato senza sosta per far tornare la situazione della gestione dei rifiuti alla normalità” conclude Monni.

foto: ufficio stampa Alia Multiutility

