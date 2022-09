Alluvione nelle Marche, già 500 gli interventi dei vigili del fuoco

Prosegue nelle Marche l’intervento dei vigili del fuoco tra Ancona e Pesaro-Urbino. Sono 380 gli uomini in campo per oltre 500 interventi in tutta la regione, più di 300 nel solo capoluogo. Nel video gli escavatori in azione per liberare dal fango un tratto della SP 12. abr/gsl/